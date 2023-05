Baglietto lancia l'Accademia e presenta il T52 ibrido

(ANSA) - PORTOFINO, 17 MAG - Baglietto lancia l'accademia dei giovani talenti del settore lusso e lo fa nel giorno della presentazione, in anteprima mondiale a Portofino, del nuovo modello Baglietto T52, il primo dotato di motorizzazione ibrida.

Officina Baglietto è un progetto formativo che apre le porte alla formazione di giovani talenti non solo nell'ambito del design nautico, ma più in generale del mercato del lusso, con particolare attenzione all'ambito del product design, fashion design e jewellery design. Il progetto, nella sua interezza, è curato da YACademy, accademia di design con base a Bologna. Le candidature al progetto si chiuderanno entro il mese di ottobre e l'iniziativa entrerà nel vivo da dicembre 2023; prima con un periodo di formazione dei giovani selezionati a La Spezia, per poi approdare nelle varie realtà partner del cantiere. I migliori creativi avranno l'opportunità di essere valutati per dare seguito alle proprie idee attraverso percorsi di inserimento e collaborazione in azienda in vista del 2024 ricorrenza dei 170 anni del marchio.

"Come Baglietto sentiamo il dovere di tramandare la passione e l'essenza di una delle tradizioni nautiche di maggiore rilievo al mondo alle nuove generazioni - spiega l'amministratore delegato Diego Michele Deprati - Officina Baglietto nasce con questo scopo: creare una fucina di idee che attraverso la commistione di differenti competenze e creatività generi qualcosa di nuovo, traghettando una storia di eccellenza, passione e dedizione, nel futuro".

Per quanto riguarda il nuovo yacht T52 è "un sogno" da 50 metri e 35 milioni di euro curato nei minimi particolari e con un cuore ibrido: lo scafo è equipaggiato con un sistema di propulsione che permetterà la scelta di una modalità di navigazione tradizionale o elettrico con batterie al litio.

