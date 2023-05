Aggredisce vigili che contestano sosta vietata, arrestato

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 MAG - Un uomo è stato arrestato questa mattina alla Spezia con l'accusa di resistenza aggravata, lesioni, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale dopo aver ingaggiato una colluttazione con due agenti della Polizia Locale che gli stavano contestando una sosta vietata. Durante il confronto l'uomo, un lavoratore edile di 55 anni, avrebbe anche tentato di sfilare la pistola d'ordinanza dalla fondina di uno degli agenti, secondo quanto raccontato dagli stessi.

Il fatto è avvenuto nella centrale Via Veneto. Alla vista di un furgone che intralciava una delle corsie di marcia, una pattuglia della Locale avrebbe invitato il conducente a spostarlo, ricevendo in risposta un diniego accompagnato da insulti. Di fronte alla richiesta di mostrare i documenti, l'aggressione verbale sarebbe sfociata in aggressione fisica, risolta con l'immobilizzazione dell'operaio grazie all'aiuto dei rinforzi sopraggiunti nel frattempo.

L'uomo è stato ammanettato e visitato presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea insieme a due agenti. La Polizia Locale lo ha anche segnalato all'autorità giudiziaria per calunnia, avendo dichiarato ai sanitari di essere stato aggredito dalle forze dell'ordine. Il processo per direttissima si terrà nella mattinata di domani. (ANSA).