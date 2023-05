A Imperia bimbo muore dopo il parto

(ANSA) - IMPERIA, 17 MAG - Un bimbo è nato morto stamani nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Imperia pochi minuti dopo essere venuto alla luce. A quanto si apprende il piccolo sarebbe nato in ritardo di nove giorni, rispetto al previsto termine della gestazione. Sul caso, l'Asl 1 Imperiese ha avviato una serie di accertamenti, per ricostruire l'accaduto e verificare, che non ci siano responsabilità di terzi. (ANSA).