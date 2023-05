A Genova apre una biblioteca per bambini e bambine

Sarà inaugurata sabato 20 maggio in via delle Vigne a Genova, Kora, la nuova biblioteca per bambini e bambine. Uno spazio nel cuore della Maddalena, che nasce all'interno del progetto 'Io Vivo Qui (IVQ)' e con il coinvolgimento dei 18 partner tra operatori sociali, insegnanti, animatori culturali, genitori, musei e istituzioni culturali e pubblica amministrazione. Kora, che sarà aperta al pubblico da lunedì 22, vuole essere uno spazio vivo e attivo nel quartiere pieno di libri, di storie da raccontare e di avventure da vivere.

La biblioteca è stata progettata assieme alla rivista Andersen e all'associazione La Stanza con la collaborazione dell'illustratrice Giulia Pastorino e della scrittrice Daniela Carucci.

L'inaugurazione del nuovo spazio culturale vuole essere anche l'occasione di festa di quartiere per le vie del centro storico.

Numerosi gli appuntamenti: si inizia al mattino in piazza della Cernaia con un momento di riflessione sull'idea di comunità e di quartiere. Tra gli interventi quello della scrittrice Susanna Mattiangeli (Premio Andersen 2018 e Italian Children's Laureate 2022/2024, ambasciatrice italiana del libro e della lettura per bambini e ragazzi). Dalle 15,30 un intero pomeriggio di laboratori e attività nelle piazzette e nei vicoli. Il centro della festa rimarrà per tutta la giornata la sede di Kora alle Vigne. (ANSA).