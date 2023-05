Ponte Genova: teste, non venne fatto tutto quel che andava fatto

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Anomalie segnalate ma non approfondite e richieste di rilasciare interviste. E' quanto emerso dall'esame di Carmelo Gentile, docente del Politecnico di Milano che nel 2017, per Aspi, fece uno studio sulla tenuta dei tiranti del ponte Morandi, crollato poi il 18 agosto 2018, causando la morte di 43 persone. "Appresi la notizia del crollo mentre ero in vacanza, rimasi senza parole per un'ora. Un paio di giorni dopo mi chiamò Michele Donferri Mitelli (indagato, ex capo delle manutenzioni di Autostrade). che mi chiese di rilasciare una intervista. Me lo chiese anche il capo della comunicazione di Atlantia. Dissi di no perché avrei dovuto dire che avevo rilevato anomalie proprio sulla pila crollata".

Quelle anomalie "poco rassicuranti" rilevate sugli stralli lato mare della pila nove (quello da cui sarebbe partito il crollo, per l'accusa) "avrebbero dovuto essere investigate, anche con prove invasive" anche se il professore poi ha sottolineato come "non ci fosse un pericolo evidente di crollo.

Non sarei stato tranquillo altrimenti se avessi avuto preoccupazioni in tal senso". Gentile ha però detto in aula che secondo lui "non è stato fatto tutto quello che doveva essere fatto. Bisognava per esempio andare a vedere lo stato dei materiali per vedere se c'era la corrosione e di che tipo".

Gentile e il suo team posizionarono dei sensori sugli stralli.

"Vennero sistemati di notte e non trovammo fessurazioni evidenti". Le fessurazioni "non è detto che si sarebbero comunque viste, se non nell'immediatezza, visto che si è trattato di un crollo 'fragile' e cioè improvviso".

Il docente universitario vide anche i risultati dello studio di Cesi, società che si occupò di controllare lo stato del Morandi. "Dissi che era da mettersi le mani nei capelli non perché erano risultati preoccupanti ma perché non erano chiarissimi". (ANSA).