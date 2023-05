Operaio travolto da carrello al terminal di Pra', è grave

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Grave incidente sul lavoro nel terminal portuale di Pra'. Un operaio di 35 anni è stato travolto da un carrello mentre lavorava. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l'automedica e gli ispettori dello Psal della Asl3. L'operaio ha riportato traumi agli arti e un grave trauma cranico. Per soccorrerlo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da terra mentre l'elicottero ha caricato il ferito per trasportarlo in codice rosso all'ospedale San Martino. (ANSA).