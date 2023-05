Nuova app per trovare i Pronto soccorso eno affollati

È attiva da oggi in Liguria la nuova app che trova il pronto soccorso della Regione più vicino e meno affollato fornendo anche le indicazioni stradali per raggiungerlo. L'applicazione è stata presentata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, l'amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini e dal direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi. Si chiama 'Pronto Soccorso Live', raggiungibile all'indirizzo https://pslive.regione.liguria.it in ogni momento e da ogni tipo di dispositivo (smartphone, tablet o pc), è basata sui dati forniti ogni minuto dalle strutture ospedaliere e consente quindi di verificare quale sia la distanza del punto di soccorso dalla propria posizione e quale il grado di affollamento in quel momento.

"Uno strumento in più raggiungibile via internet - ha detto Toti -, a disposizione 24 ore su 24 di chiunque si trovi in Liguria in un momento di emergenza".

"Attraverso la nuova app i pronto soccorso e i dea di primo e secondo livello collaboreranno fornendo i dati quasi in tempo reale, a beneficio dei cittadini ma anche delle amministrazioni", ha aggiunto Gratarola. Secondo Castanini "per tutti i punti di soccorso, l'utente avrà a disposizione le informazioni essenziali, quali i servizi erogati, l'indirizzo e gli orari d'apertura". Per Ansaldi, "il monitoraggio del sistema di emergenza urgenza ci consentirà di mettere in campo un modello di sorveglianza innovativo che interesserà tutte le fasi". (ANSA).