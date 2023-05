Estate con eventi, concerti e promozione in tutta la Liguria

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Presentato stasera al Teatro Carlo Felice 'Liguria, la bella estate', il calendario di grandi eventi e iniziative accompagnato e alcune campagne di comunicazione. A luglio, tre eventi per provincia che partiranno a luglio: un concerto con le radio del gruppo Mediaset, un appuntamento organizzato con Treccani e dedicato a una parola e un omaggio a Shakespeare con il teatro della Tosse. Le campagne di promozione sono state studiate per parlare agli utenti di tutte le età: ci sarà la 'seconda puntata' dello spot varato al Festival di Sanremo, 'Occhi di Liguria' pensato per i giovani e quella dedicata ai parchi. "La Liguria si prepara a vivere una nuova estate di grandi appuntamenti - ha detto il governatore e assessore alla Cultura Giovanni Toti - Il calendario parla di eventi di tutti i tipi, distribuiti sull'intero territorio capaci di risultare attrattivi per tutti. Allo stesso tempo - aggiunge Toti - continuiamo a lavorare per la promozione del nostro territorio, un impegno che ha portato risultati straordinari dal punto di vista turistico, con annate post Covid che hanno visto battere ogni record: il 2023 si annuncia come un ulteriore anno da incorniciare, con i numeri da gennaio a metà aprile che parlano di +23% di presenze sul territorio".

"The Grand Finale di Ocean Race - ha ricordato il sindaco di Genova Marco Bucci - sarà l'evento più atteso di questi mesi, il primo grande appuntamento che si terrà nelle aree in divenire del Waterfront, teatro dell'arrivo della regata più sfidante del mondo. Vogliamo anche per quest'anno arrivare a un'offerta turistica a 360 gradi". A giugno, in concomitanza con la Festa della Repubblica, caccia al tesoro a tema Risorgimento cui seguirà uno show allestito dal Carlo Felice e la consegna a Tullio Solenghi della Croce di San Giorgio.

Dall’1 al 4 giugno, in occasione di Slow Fish al Porto Antico di Genova, Regione presenterà il proprio stand “In fondo al mar”. Il 10 giugno in occasione della riapertura dell’intera tratta del trenino di Casella in programma la ‘Festa dei Comuni del trenino’. Presentate anche le 3 campagne di promozione che partiranno in agosto. Verrà lanciato lo spot estivo destinato alle reti televisive nazionali con Alice Arcuri e Maurizio Lastrico nei panni di Colombo, la campagna “Occhi di Liguria”, 9 video da 10 secondi l’uno con protagonisti giovani di origini liguri o che hanno vissuto sul nostro territorio che si dipanerà sui social per poi approdare negli aeroporti internazionali e la campagna sui 9 parchi regionali e Parco nazionale delle Cinque Terre.