Chiavari si conferma bandiera gialla Fiab e città bike friendly

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Per il terzo anno consecutivo Chiavari potrà fregiarsi della bandiera gialla che attesta il grado di ciclabilità e l'attenzione alle politiche Bike-friendly assegnata dalla Federazione nazionale ambiente e biciclette nell'ambito dell'iniziativa "Comuni ciclabili Fiab".

"Il vessillo di Fiab continuerà a sventolare sulla facciata di palazzo Bianco - dichiara l'assessore Alessandra Ferrara -.

Ne siamo davvero soddisfatti e continueremo a lavorare in questa direzione, la nostra rete ciclabile è in continuo ampliamento e consente di spostarsi comodamente da una parte all'altra della città. Portiamo avanti altre iniziative in collaborazione con Fiab Tigullio per promuovere la mobilità sostenibile in alternativa all'utilizzo dei veicoli, come Bimbimbici che poche settimane fa ha raggiunto più di 100 partecipanti".

Confermato per Chiavari anche il punteggio di due bike smile su cinque sulla base delle ciclabili urbane, della moderazione e della velocità del traffico, del cicloturismo, della governance, della comunicazione e promozione. (ANSA).