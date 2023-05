Caos treni alle Cinque Terre, turisti di corsa sui binari

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Caos alle stazioni della Spezia e delle Cinque Terre a causa della circolazione ferroviaria, ridotta a un solo binario tra le stazioni di Corniglia e di Levanto a causa dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopassaggio a Monterosso. Alcuni video diventati virali sui social mostrano decine e decine di turisti stranieri che attraversano di corsa i binari per poter accedere più velocemente al binario. La circolazione riprenderà regolarmente da venerdì mattina, intanto il servizio è stato rimodulato negli orari e con l'utilizzo di bus sostitutivi.

"Una figuraccia annunciata - ha detto il consigliere regionale del Pd Davide Natale che ha portato la questione in consiglio regionale -. Treni stracarichi e fermi alle stazioni, polizia a fare da filtro per permettere ai pendolari di passare e turisti che attraversano in massa i binari, passeggeri schiacciati come sardine: scene di indecente disorganizzazione.

Una cartolina della vergogna per la Liguria e l'Italia". Per Natale è stata "scellerata" la scelta di effettuare questo intervento in una settimana con una forte presenza di turisti europei per via delle festività dell'Ascensione. Trenitalia ha rafforzato la presenza di personale per gestire i flussi in questi giorni. I ritardi, a quello che si apprende, sono determinati proprio dalla forte affluenza sui treni. (ANSA).