Toti, 'In Liguria vince il centrodestra trainato dal civismo'

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - "In Liguria vincono il buongoverno, il centrodestra trainato dallo spirito civico. Grande successo per Cristina Ponzanelli e Claudio Scajola, riconfermati sindaci di Sarzana e Imperia al primo turno con dei numeri straordinari". Così il presidente della Liguria, Giovanni Toti, commenta i risultati delle amministrative in Liguria (23 Comuni al voto).

"Due vittorie che si uniscono a quelle che abbiamo raggiunto in tanti altri comuni, come a Porto Venere, dove è stata eletta la sindaca Francesca Sturlese, ex assessore, in continuità con l'ottimo lavoro svolto dal primo cittadino uscente Matteo Cozzani. E questo a dimostrazione del fatto che le polemiche sul master plan per l'isola Palmaria, alimentate in campagna elettorale per creare scompiglio, non possono nulla quando i cittadini vedono con i propri occhi il buon lavoro svolto. A Camogli per la prima volta, con Giovanni Anelli, certamente un altro sindaco che si avvicina al nostro modo di pensare e al nostro modello di governo, passando per il successo a Vallecrosia con Armando Biasi, a Bordighera con Vittorio Ingenito, ad Alassio con Marco Melgrati e a Cengio con Francesco Dotta. La nostra regione praticamente ovunque dà fiducia al modello di crescita e di modernità che trova sintesi da oltre sette anni nell'amministrazione regionale. La gamba civica, centrista e moderata conferma il suo ruolo decisivo nella scelta dei cittadini. Buon lavoro a tutti i sindaci, avanti insieme per cambiare la Liguria e un in bocca al lupo per il ballottaggio a Ventimiglia a Flavio Di Muro e ci auguriamo che a Sestri Levante il centrodestra converga unitamente sul candidato più vicino a noi, Francesco Solinas.

Avanti insieme per continuare a cambiare la Liguria". (ANSA).