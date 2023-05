Sindacati, 'operai Ansaldo E. denunciati per manifestazioni'

Le segreterie di Fiom e Fim di Genova e Liguria comunicano che 17 lavoratori sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica in seguito alle manifestazioni per la difesa dell'Ansaldo Energia del 12 e 13 ottobre scorsi. Lo si legge in una nota.

"Tra questi sono stati denunciati il coordinatore aziendale della Fiom equello della Fim" dicono i sindacati. "Ne prendiamo atto. Rileviamo che nell'Italia, che l'articolo 1 della nostra Costituzione definisce fondata sul lavoro, vengono denunciati per manifestazioni pacifiche lavoratori in lotta per evitare il fallimento della propria azienda e per difendere il proprio posto di lavoro. Va da sé che nessuna denuncia potrà bloccare le lotte dei lavoratori, a volte necessarie, per far ascoltare la loro voce e per la difesa delle loro condizioni".

I lavoratori manifestarono per due giorni con cortei e blocchi del traffico a Genova contro la mancanza di un aumento di capitale e un piano industriale che eliminasse il rischio di cassa integrazione. I lavoratori occuparono anche l'aeroporto di Genova bloccandone per alcune ore la funzionalità.

Le loro azioni furono criticate dal sindaco Bucci e dal governatore Toti.

Ci sono anche i coordinatori aziendali della Fiom Federico Grondona e della Fim Andrea Capogreco tra i 17 lavoratori di Ansaldo Energia indagati dalla procura di Genova per le manifestazioni e i blocchi del 12 e 13 ottobre scorsi. I lavoratori erano scesi in piazza per chiedere la ricapitalizzazione dell’azienda e difendere i posti di lavoro.Nel mirino della Digos e del sostituto procuratore Gabriella Dotto che ha chiuso le indagini sono finiti in particolare i blocchi stradali in centro città del 12 ottobre e l’occupazione dell’aeroporto Cristoforo Colombo del giorno successivo. Dei 17 indagati 2 sono lavoratori portuali che avevano preso parte alle manifestazioni. Numerosi i reati contestati a vario titolo ai lavoratori: dal blocco stradale appunto, all’interruzione di pubblico servizio, dalla resistenza all’incendio, all’accensione di fumogeni, dal danneggiamento alle lesioni, queste ultime in riferimento al lavoratore che aveva colpito con un martello un poliziotto del reparto mobile all’ingresso dell’aeroporto Colombo.

Cgil, solidali con operai Ansaldo E. che hanno difeso fabbrica

Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di Ansaldo Energia arriva dalle Segreterie Cgil Genova e Liguria. "La difesa dei posti di lavoro e delle fabbriche sono parte del movimento sindacale. La storia passata e recente del nostro Paese è costellata di episodi nei quali i lavoratori si sono distinti per aver difeso le fabbriche e per la lungimiranza con la quale hanno saputo vedere oltre garantendo il futuro di siti produttivi strategici per il Paese" spiegano in una nota. "Genova stessa è stata teatro di grandi proteste in occasione delle lotte per non far chiudere il cantiere navale di Sestri Ponente che oggi, grazie a quelle lotte, continua a costruire navi tra le più belle del mondo. La Cgil pertanto è vicina e solidale con i lavoratori che hanno lottato per i propri diritti e per il loro futuro e sarà al loro fianco anche in questa battaglia che li vede coinvolti nelle denunce per le manifestazioni a difesa del loro lavoro e di tutta Ansaldo Energia".