Parte a Genova il servizio di prossimità della Polizia locale

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Partirà nei prossimi giorni il progetto della Polizia locale che porterà in tutti i quartieri della città il nuovo servizio di polizia di prossimità. La polizia di prossimità sarà ulteriore strumento per affrontare le problematiche di sicurezza della città, andando a prevenire e mitigare situazioni di degrado sociale, rafforzando il legame e il rapporto di fiducia tra cittadinanza e istituzioni. Il servizio, infatti, sarà basato soprattutto sull'ascolto e sul dialogo con la cittadinanza con l'obiettivo principale di aumentare il benessere e migliorare la qualità della vita della cittadinanza sotto il profilo della sicurezza.

"L'idea di promuovere la presenza della polizia di prossimità - ha detto l'assessore Polizia locale Sergio Gambino - nasce dall'esigenza di poter presidiare maggiormente i territori facendo in modo che la cittadinanza possa sentirsi protetta e ascoltata. Vogliamo venire incontro alla cittadinanza e tramite questo nuovo servizio porteremo maggiore sicurezza e rinsalderemo anche il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini".

"Gli operatori del presidio mobile - ha aggiunto il vicecomandante Fabio Manzo - avranno anche il compito di promuovere l'utilizzo di canali informatici illustrandone i vantaggi ai quali si può accedere utilizzando i servizi online della Polizia locale presenti sul fascicolo de cittadino e tramite il "Dispatcher unificato" per AppIO". Il servizio sarà operativo con un presidio mobile e con una pattuglia a piedi che opereranno alternativamente nei cinque distretti, dal lunedì al venerdì e la calendarizzazione delle presenze sarà pubblicata sul sito della Polizia locale.

La pattuglia di prossimità prenderà servizio domani da piazza Terralba, a san Fruttuoso poi si sposterà in piazza Rossetti, alla Foce, in piazza Petrella e a Cornigliano nei giardini Melis. (ANSA).