Palazzo Studi compie 100 anni, lectio magistralis di Vecchioni

Roberto Vecchioni terrà una lectio magistralis alla Spezia per celebrare i cento anni dalla fondazione del Palazzi degli studi "Umberto I", sede del liceo classico "Lorenzo Costa". Cantautore e professore di latino e greco nelle scuole superiori di Milano e Brescia, Vecchioni sarà mercoledì 31 maggio al Teatro Civico per dissertare sul tema del valore dei classici nella società contemporanea.

"Sarà un onore avere come ospite un professionista della sua portata in una ricorrenza speciale per la nostra città come il secolo dall'inaugurazione del Palazzo degli Studi - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini -, una realtà affermata per l'attività formativa che compie per le nuove generazioni, i laboratori e le attività extra scolastiche che coinvolgono studenti e non solo". L'evento, promosso dal Comune della Spezia con il contributo di Regione Liguria, è aperto agli studenti degli istituti scolastici spezzini. "Speriamo in una numerosa presenza" ha detto il dirigente scolastico Franco Elisei.

Il Palazzo degli Studi è stato inaugurato nel 1923 dal re Vittorio Emanuele III dopo tre anni di lavori. Costruito dalla ditta Nino Ferrari in una zona dove insisteva il sobborgo medievale del Torretto, attuale Piazza Verdi, oltre al liceo classico Costa ospita la sede della scuola media "Ubaldo Mazzini" e la Sala Dante, sede di molte manifestazioni solenni pubbliche. Le decorazioni esterne sono opera dell'architetto pisano Armando Titta. L'edificio è dichiarato di interesse culturale dalla Soprintendenza ligure alle Belle Arti dal 2019.

