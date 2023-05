Ospedale Villa Scassi, più spazi pronto soccorso e posto polizia

Il pronto soccorso dell'Ospedale Villa Scassi, grazie a un investimento di 1 milione e 760 mila euro, raddoppia gli spazi passando da una superfice di mille mq a 1.500 complessivi per coprire il fabbisogno di un bacino di utenza di 350mila abitanti. A levante del Pronto Soccorso è stata realizzata una nuova ala dove hanno trovato spazio una seconda Osservazione breve intensiva con 23 posti letto, 2 ambulatori multi-specialistici, una sala d'attesa per i parenti, studi medici e, soprattutto, il posto fisso di Polizia, operativo dalle 8 alle 20, per garantire maggior sicurezza in tutto l'arco della giornata. Dotazioni che vanno a implementare l'attuale Pronto Soccorso dove sono già presenti 10 letti obi, 4 sale visita, 1 shock room, 1 sala ortopedica, oltre a spazi per la gestione dei pazienti e lo studio medico. "Stiamo parlando di un aumento del 50% dell'attuale spazio a disposizione degli operatori e dei cittadini - ha spiegato Luigi Carlo Bottaro, direttore generale di Asl3 - con tecnologia, barelle e letti di nuova generazione, che favoriscono un'attesa più confortevole soprattutto per quanto riguarda le patologie non aggredite medicalmente subito come i codici rossi".

Arriva anche il posto di Polizia, che vedrà l'alternanza tra Polizia di Stato e Polizia locale. "Un presidio commisurato alle risorse che possono essere impiegate - ha ricordato il questore Orazio D'Anna - considerando che su Genova sono attivi altri due presidi a San Martino e Galliera. E' l'avvio di un percorso di rafforzamento e, quando ci saranno le condizioni, contiamo di ampliare il servizio anche su altre fasce orarie".

"Questo pronto soccorso - spiega il governatore Toti - che ha dato un contributo straordinario alla salute dei nostri cittadini anche durante il periodo covid, acquista nuovi spazi e un presidio di polizia di cui c'è assolutamente bisogno per dare un po' più di tranquillità al personale. Questa è la migliore dimostrazione che continuiamo a investire in sanità e in questo ospedale". (ANSA).