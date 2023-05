Molestò e minacciò minorenne, rintracciato e arrestato

(ANSA) - SAVONA, 15 MAG - I poliziotti della Squadra mobile di Savona hanno rintracciato e arrestato un ragazzo di 22 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Savona. Il giovane dovrà scontare una condanna a sei mesi e venti giorni per atti persecutori nei confronti di una ragazza, all'epoca dei fatti minorenne, che si era rivolta alla Polizia di Stato per essere aiutata.

L'uomo, per lungo tempo aveva molestato e minacciato la sua vittima, avvicinandola e contattandola telefonicamente, tanto da alterarne le abitudini di vita e procurarle timore per la propria incolumità. I poliziotti, al termine delle formalità, hanno condotto l'arrestato in carcere, dove sconterà la pena.

(ANSA).