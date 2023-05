Melgrati sindaco di Alassio per la quarta volta

E' ancora Marco Melgrati il sindaco di Alassio (Savona). Supportato dal centrodestra, che aveva invece sconfitto da indipendente 5 anni fa, ha battuto lo sfidante Jan Casella, indipendente, con il 55,67% dei voti. Il primo cittadino della città del Muretto è così giunto al quarto mandato: i primi 2 dal 2001 al 2010, poi diventò consigliere regionale tornando alla guida del paese nel 2018. "Credo che ci sia il record qui: nessuno ha mai fatto il sindaco per quattro volte" ha commentato a caldo. In realtà successe a Traiano Testa negli anni '70 e '80 ma rimase in carica solo 10 anni in totale, Melgrati è già a 14). "Spero che un giorno che non ci sarò più mi intitoleranno una strada o mi faranno un busto, credo di meritarmelo dopo questo record per Alassio".

Per quanto riguarda gli altri Comuni al voto nel savonese, sorpresa a Laigueglia, dove il sindaco uscente Roberto Sasso Del Verme, esponente di spicco della Lega, è stato sconfitto da Giorgio Manfredi, indipendente. "A dire il vero non ero pronto a vincere, mi ero preparato solo il discorso per la sconfitta…" ha rivelato il neosindaco, premiato dal 42,46% degli elettori.

Sasso si è fermato al 36,5% e la terza sfidante, Claudia Arduino, al 21%. "E' stata una delle avventure più belle della mia vita, non potrò mai scordarla" commenta invece Sasso Del Verme.

A Carcare ha vinto un ex guardalinee internazionale di calcio, Rodolfo Mirri, oggi agente immobiliare, appoggiato da Pd e Italia Viva. Ha ottenuto circa il 57% dei voti contro il medico Alessandro Ferraro. (ANSA).