L'ex ministro Scajola confermato sindaco con un plebiscito

L'ex ministro e sindaco uscente, Claudio Scajola, è stato confermato sindaco al primo turno Scajola. A metà scrutinio è al 61,69%, mentre il suo diretto rivale, Ivan Bracco il poliziotto che lo indagò sei volte, esponente del centrosinistra, segue al 22,77%.

Scajola, che si è sempre definito civico, è appoggiato dal centrodestra unito che comprende anche Udc e Lista Toti ma ha preteso che i partiti rinunciassero ai loro simboli. Per lui si tratterebbe del quarto mandato, in momenti diversi.

A sostegno di Scajola ci sono state tre liste civiche, Avanti con Scajola, Insieme con Scajola e Prima Imperia, mentre Bracco è sostenuto da Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Imperia rinasce.

Scajola, 'Abbiamo vinto 6-0'

"Abbiamo vinto 6-0". Commenta così Claudio Scajola il risultato che lo vede rieletto sindaco di Imperia al primo turno, sconfiggendo nettamente Ivan Bracco, il vice commissario di polizia appoggiato da Imperia Rinasce, Pd e Sinistra Italiana. "Mi sembra più debole (rivolto a Bracco, ndr) di quanto mi aspettassi, perché ci sono quaranta punti di differenza. Ora proseguiamo senza ulteriori polemiche mantenendoci sempre su un terreno di rispetto, di civiltà nei rapporti, di correttezza, quando saremo in Consiglio comunale". In attesa dei risultati definitivi, Scajola ha raccolto il 62% dei voti rispetto a Bracco che si è fermato al 23%. "Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno votato, che hanno votato le mie liste, i candidati, che hanno capito che bisogna andare avanti insieme per riuscire a far crescere questa città". Per Scajola si tratta di "una riconferma che premia il lavoro svolto in questi cinque anni e, mi piace dire, premia la scelta che abbiamo fatto: non sigle di partiti, non interferenze di segreterie di partiti ma la piena autonomia per gestire questa città e portarla ancora avanti". Scajola è soddisfatto anche dell'affluenza (58,02%). "Vedo due dati lusinghieri: il primo è la partecipazione, il secondo un risultato elettorale che si profila, vedremo il finale definitivo, con una percentuale molto alta di consenso, che premia me e le mie squadre, la mia amministrazione uscente".

Bracco, 'La mia opposizione sarà molto dura'

"Scajola troverà un'opposizione molto dura, porterò avanti diversi temi, soprattutto quelli della legalità e della trasparenza amministrativa". Lo ha dichiarato il candidato sindaco del centrosinistra Ivan Bracco, commentando la vittoria al primo turno del sindaco uscente di imperia, Claudio Scajola. "E' andata bene, nel senso che come centrosinistra abbiamo portato a casa un buon risultato". Secondo Bracco, quella di Scajola non può considerarsi una vittoria schiacciante: "Quasi il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto non si è recato alle urne e se togliamo i voti dell'opposizione, ha vinto con una fascia minima di voti".