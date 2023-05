L'acqua riempirà il canale della Fiera di Genova il 27 maggio

Sabato 27 maggio è il giorno X per l'avvio delle operazioni di riempimento dei canali navigabili del Waterfront Levante, alla Fiera di Genova. I tempi sono stati comunicati stamani durante un sopralluogo sul cantiere cui hanno partecipato il sindaco Marco Bucci insieme all'assessore Pietro Piciocchi, l'amministratore delegato di Cds Massimo Moretti e le ditte incaricate dei lavori. "Nel giro di 48 ore il padiglione Jean Nouvel sarà l'ambito dall'acqua di mare" ha spiegato Carlo Cocchi, direttore tecnico del consorzio Cmci. La data è stata posticipata di qualche giorno rispetto alle previsioni avanzate da Bucci la settimana scorsa per consentire lo svolgimento del torneo giovanile Ravano nella struttura.

"Il 26 maggio verrà rimossa la pista di cantiere che i vigili del fuoco ci hanno chiesto di mantenere per ragioni di sicurezza durante la manifestazione, il giorno dopo inizierà l'allagamento" ha spiegato il vicesindaco Piciocchi. In quella data saranno operativi 120 mezzi di cantiere, il giorno successivo, il 27 maggio, saranno letteralmente "stappati" i fori sulla chiusa di ponente per far entrare l'acqua nei canali.

Una volta che ci sarà l'acqua da entrambe le parti, entro 48 ore, la paratia verrà tagliata a pezzi e rimossa. A fine maggio, quando sarà completato anche il ponte mobile sul "canaletto", sarà eliminata anche la chiusa di levante con le paratie metalliche.

"A quel punto il canale sarà completamente fruibile, davanti al Palasport ci sarà una pompa che garantirà il ricircolo dell'acqua per evitare il ristagno" spiegano ancora i tecnici.

Il canale, profondo 3 metri e mezzo, sarà navigabile per il Grand Finale della regata The Ocean Race, dal 24 giugno.

"Saranno disponibili gli ormeggi e la comunicazione avverrà tramite il ponte mobile sul canaletto - conferma il sindaco Marco Bucci -. Si tratta di 300 posti barca in più. Il Salone Nautico, che ospita circa 1.100 barche, potrà arrivare a 1.400 già nella prossima edizione. Sarà un Salone diverso con tutte queste innovazioni. Quando avremo il treno veloce da Milano, si potrà arrivare qui in un'ora, fare magari un giro in barca, e poi tornare a casa". (ANSA).