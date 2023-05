Guardie giurate nelle stazioni Fs delle Cinque Terre

Per controllare i flussi turistici nelle Cinque Terre stamani Rfi ha attivato un servizio di guardie giurate nelle stazioni ferroviarie del parco nazionale patrimonio Unesco. I vigilanti assicureranno il presidio degli impianti ferroviari tutti i giorni dalle 8 alle 20 occupandosi del controllo e della gestione degli affollamenti e di verificare l'assenza di ostacoli nelle vie di fuga e nei punti di maggior passaggio dei viaggiatori, svolgendo anche una funzione di orientamento per i turisti in transito negli scali ferroviari.

"Ringrazio Rfi per aver mantenuto fede agli impegni presi - ha dichiarato il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini - confido che anche i lavori di messa in sicurezza delle stazioni di Vernazza e Monterosso siano portati a compimento nei tempi previsti".

La novità è stata concordata in occasione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo le ripetute situazioni di caos alle stazioni ferroviarie delle Cinque Terre verificatesi ad aprile scorso a causa del boom di turisti in arrivo nei piccoli borghi della riviera ligure di Levante, dove in alcuni sentieri è stato addirittura introdotto il 'senso unico' obbligatorio per gli escursionisti per limitare il rischio di incidenti. (ANSA).