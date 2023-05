Comunali Liguria, nei 23 Comuni affluenza al 44,2%

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Affluenza in calo in Liguria per queste Comunali 2023, rispetto al dato delle precedenti consultazioni. Il dato regionale rilevato alle 23 di ieri ha visto alle urne il 44,26% dei 146.967 aventi diritto al voto, rispetto al 60,40% delle precedenti consultazioni che però si erano svolte in un unico giorno mentre per queste elezioni i seggi, aperti ieri mattina, chiuderanno oggi alle 15.

Nel Comune di Sarzana alle 23 di ieri sera aveva votato il 49,34% contro 64,60% delle scorse consultazioni. A Sestri Levante il 42,52% (59,41% la volta precedente). A Imperia si è recato alle urne il 43,97% contro il 59,81% della precedente consultazione. A Ventimiglia ha votato il 41,80%, rispetto al 57,37% della volta precedente. (ANSA).