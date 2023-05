Comunali Liguria, calo dell'affluenza nei 4 centri maggiori

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Chiuse le urne e avviato lo scrutinio queste le percentuali dei votanti in Liguria e nelle quattro città principali al voto. In Liguria, complessivamente ha votato il 56,08%, in calo rispetto alle scorse amministrative quando aveva votato il 60,42%.

Il calo di affluenza alle urne è generalizzato: a Sestri Levante (9.136 votanti su 16.995 aventi diritto) ha votato il 53,76% rispetto alle scorse amministrative dove aveva votato i 59,41%. A Sarzana (11.526 votanti su 18.383 aventi diritto) il dato più alto: ha votato il 62,46% contro i 64,40% delle precedenti amministrative. A Imperia (votanti 19.959 su 34.370 aventi diritto) ha votato il 58,02% a fronte del 62,79% delle scorse amministrative. Infine a Ventimiglia (11.202 votanti su 21.457 aventi diritto) ha votato il 52,21% a fronte del 57,37%.

(ANSA).