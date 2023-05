Calcio: Stankovic, "Ancora con la Samp? Sarei felicissimo"

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - "Quello che è successo stasera è lo specchio della nostra stagione", sottolinea con amarezza Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria. Il pareggio in pieno recupero di Piccoli ha lasciato tanta rabbia anche se ormai questo campionato ha sancito la retrocessione dei blucerchiati: "I ragazzi hanno dato tutto, non ho più parole. Dopo il gol di Zanoli abbiamo creato anche le condizioni per fare il raddoppio ma non ci siamo riusciti. I ragazzi sanno l'importanza della maglia che indossano e devono dare il massimo ogni volta, è successo anche stasera e avrebbero meritato la vittoria per godersi una settimana di tranquillità".

Si parla poi del futuro di un club che rischia il fallimento: "Io in panchina anche nella prossima stagione? Sarei l'uomo più felice del mondo perché significherebbe una cosa molto semplice che la Samp parteciperebbe al prossimo campionato di serie B.

Poi posso essere anche non considerato l'uomo giusto per andare in panchina ma quello che conta è la sopravvivenza di questa società che merita di continuare a vivere", conclude l'allenatore blucerchiato.

Dopo il triplice fischio la squadra blucerchiata si è avvicinata poi alla Gradinata Sud, dopo l'incitamento per tutta la gara sono arrivati anche i fischi per i giocatori, amareggiati per un pareggio che è stato lo specchio di questa stagione con la Samp che si è fatta recuperare nel recupero per l'ennesima volta. E poi hanno cantato "Giù le mani dalla Sampdoria". (ANSA).