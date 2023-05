Calcio: Empoli si salva in campo, la Samp la cerca con le banche

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Ci pensa Piccoli, primo gol stagionale, a regalare all'Empoli la salvezza matematica. In pieno recupero il neo entrato firma la rete del pareggio dei toscani con la Sampdoria: finisce 1-1 che suona come una beffa per i liguri, dopo il vantaggio di Zanoli nel primo tempo. Ma per i blucerchiati la partita più importante è fuori dal campo: in palio c'è la sopravvivenza; sullo sfondo il rischio fallimento e la ripartenza dalla serie D. La buona notizia è che l'offerta del manager Alessandro Barnaba è arrivata: sul piatto complessivamente oltre 80 milioni di euro per rimborsare i debiti immediati e quelli a lunga scadenza (più investimenti per una serie B da protagonista). Ma la proposta è legata al piano di ristrutturazione del debito che non è ancora stato accettato dalle banche, principali creditori del club ligure. Il nodo riguarda soprattutto la decisione di Banca Sistema.

Intanto al Ferraris si alza il sipario con l'invito che arriva dalla Gradinata Sud: "La dignità andava dimostrata anche in campo...ora fuori dai cog…i". Così il maxi striscione esposto prima del fischio di inizio nel cuore del tifo blucerchiato. Un messaggio forte anche alla squadra da parte dei supporter doriani che avrebbero sperato di poter essere ancora in corsa per salvezza mentre la retrocessione matematica in serie B si è materializzata la settimana scorsa dopo la sconfitta subita a Udine. Uno sfogo legittimo dei tifosi che comunque incitano e sostengono in modo straordinario Quagliarella e compagni fino al 90esimo e dintorni. E ribadiscono a gran voce "Giù le mani dalla Sampdoria".

I blucerchiati rispondono presente in un primo tempo vivace: al 34' la magia di Quagliarella dal sinistra innesca Zanoli che colpisce al volo, nasce una traiettoria sporca che diventa vincente. Non un semplice lampo perché è una Samp più concreta rispetto alle ultime partite (errore di Zanoli al 13' davanti a Vicario) anche se l'Empoli non molla di un millimetro e prima del vantaggio dei liguri bussa, spesso e volentieri, dalle parti di Ravaglia. Bravo al 25' sul tiro centrale di Marin (poi sulla ribattuta Caputo arriva in ritardo) e bravissimo al 33' sul parabola di Baldanzi deviata da Henderson.

Nella ripresa Zanetti potenzia l'attacco con Pjaca e Destro ma la Samp riesce a gestire la reazione toscana e prova anche a colpire su calcio piazzato al 7' con Gabbiadini dal limite: il riflesso in tuffo di Vicario è straordinario.

L'Empoli vuole il punto che significherebbe salvezza matematica.

C'è l'inserimento di Cambiaghi al 20' ma Nuytinck devia in corner, mentre un minuto dopo Caputo mette a lato di poco. Poi c'è l'ovazione dello stadio per Quagliarella che lascia il campo dopo una prestazione super: al suo posto Lammers.

Cala il ritmo, l'Empoli si gioca anche la carta Piccoli mettendo altri centimetri in attacco. E' la mossa giusta al momento giusto: siamo in pieno recupero, la girata in piena area è una sentenza. E' festa per i toscani nell'ennesima serata maledetta di questa annata drammatica della Sampdoria. (ANSA).