Barca a vela 'scuffia' e affonda, naufraghi a nuoto fino a riva

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Una barca a vela ha scuffiato ed è affondata ieri pomeriggio al largo di Arenzano. La sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto l'elicottero Drago 60 con i sommozzatori a bordo e, via mare, un'altra squadra di sommozzatori. Dall'elicottero giunto sul posto si sono tuffati i sommozzatori che hanno constatato l'affondamento dell'imbarcazione. I naufraghi avevano raggiunto la riva a nuoto.

La squadra di sommozzatori arrivata via mare con il battello pneumatico, si è immersa per riportare in superficie la barca e, assicurato il galleggiamento, trainarla fino al porto di Arenzano. (ANSA).