All'Iit nasce Cris, Center for robotics and intelligent system

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - Inaugurato il Center for Robotics and Intelligent Systems dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha visto anche il supporto, per la sua realizzazione, di Camera di Commercio Genova. Nel centro sono concentrate la maggior parte delle linee di ricerca di robotica dell'Iit: dalla robotica chirurgica a quella industriale, dagli esoscheletri riabilitativi all'esplorazione spaziale. L'inaugurazione è stata introdotta dal presidente di Iit Gabriele Galateri di Genola, dal direttore scientifico Giorgio Metta e dal presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio. Presenti Regione Liguria, Comune di Genova, Confindustria e UniGe.

"Siamo testimoni di un salto in avanti nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale del nostro Istituto. Il lavoro svolto in questo nuovo centro potrà contribuire concretamente allo sviluppo del tessuto locale ma anche dell'intero Paese", ha detto Galateri di Genola.

"La robotica di Iit - ha detto Metta - conta in tutto 468 persone, l'80% è concentrato in questo centro con l'idea di fare massa critica. Le aree di applicazione sono la cura della persona, come esoscheletri per la biomedica e protesi, la cura e il monitoraggio di infrastrutture e ambiente, come il robot presente sul Ponte San Giorgio, e l'industria, attraverso lo sviluppo di robot industriali che avviene anche in laboratori congiunti instaurati con importanti aziende italiane e internazionali" L'Iit, ha detto Attanasio "ha permesso di far conoscere a livello mondiale la ricerca svolta a Genova trasmettendo un'immagine della città come un luogo in ci nascono tecnologie e idee". (ANSA).