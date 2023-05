A Savona arrestato 22enne per atti persecutori verso minore

La Polizia di Stato di Savona ha rintracciato e arrestato un 22enne italiano per atti persecutori nei confronti di una ragazza. L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura savonese. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo avrebbe molestato e minacciato per lungo tempo la sua vittima, all'epoca dei fatti minorenne, avvicinandola e telefonandole con tale insistenza da alterarne le abitudini e farle temere per la propria incolumità. La giovane quindi si era rivolta alla Polizia per essere aiutata. Il 22enne è stato portato in carcere, dove dovrà scontare una condanna a 6 mesi e 20 giorni. (ANSA).