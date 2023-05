Varato Ponte del papa, accesso da ponente al porto di Genova

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - Completato questo pomeriggio, alla presenza del governatore Toti, del sindaco Bucci e del presidente dell'autorità portuale Signorini, il varo del nuovo 'Ponte del papa'. Dopo il varo della campata centrale restano da completare le due campate di Levante e Ponente. Il nuovo ponte è una delle opere che compongono il complesso di interventi utili a collegare lo scalo di Genova con A7 e A26, ma sarà anche utile a separare il traffico portuale da quello urbano. Metterà a disposizione quattro corsie di marcia in quota e due a raso.

"Questo ponte è un'opera impressionante per mole e per lunghezza - ha detto il governatore Toti - e penso sarà impressionante anche per utilità, competitività duttilità che regalerà al nostro porto". Rivolgendosi alle maestranze, Toti ha aggiunto: "Vi considero l'esercito del bene o l'esercito del sì, perché ogni giorno combattete sul fronte del porto una battaglia che va oltre i confini di questo ponte. Leggo quotidianamente l'Italia del no, dei ricorsi al Tar che cerca di bloccare ogni infrastruttura, ma è l'attitudine al sì che deve contraddistinguere l'Italia dei prossimi anni".

"La città di Genova - ha detto il sindaco Bucci - ringrazia perché questo vuol dire avere un porto più competitivo, che si pone come migliore del Mediterraneo ma anche avere una città con un trasporto come si deve, con linee preferenziali per le merci che non andranno a occupare le strade dei cittadini. È un grande lavoro per il porto e per la città: quando avremo la sopraelevata portuale avremo porto e città che vanno avanti insieme ma non si toccano e questo è fondamentale per Genova".

"Questo - ha detto Signorini - è il risultato di cinque anni di lavoro. Questa nuova struttura libera il traffico cittadino dai mezzi pesanti e rende più fluido l'accesso ai terminal. Il miglioramento dell'accessibilità stradale è stato alla base della valutazione ambientale e dell'analisi costi e benefici che l'Europa ha fatto per inserire la Nuova Diga di Genova tra le opere finanziate dal Pnrr" (ANSA).