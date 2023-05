Comunali Liguria, alle 19 calo affluenza nei 4 maggiori Comuni

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - E' confermato anche alle 19 il calo di affluenza anche nelle urne dei 4 maggiori comuni liguri al voto. A Sarzana ha votato il 41,23% degli aventi diritto, circa 8 punti percentuali in meno rispetto alla stessa ora delle precedenti comunali quando era andato al voto il 49,37% degli aventi diritto. A Sestri Levante ha vitato il 34,06%, oltre 12 punti percentuali in meno rispetto al 46,13 delle scorse Comunali. A Imperia ha votato il 36,97% contro il 48,37% delle scorse consultazioni. In calo anche Ventimiglia, 35,35% contro il 47,03 delle scorse Comunali. (ANSA).