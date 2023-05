Ascensore inagibile, difficile arrivare a seggi Ventimiglia Alta

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 14 MAG - L'apertura dei seggi è avvenuta in maniera regolare in tutti i Comuni al voto in provincia di Imperia. L'unica difficoltà si segnala a Ventimiglia, dove il maltempo ha reso temporaneamente inagibile l'ascensore che dalla galleria della Marina San Giuseppe porta a Ventimiglia Alta. Disagi soprattutto per gli anziani che avrebbero utilizzato l'impianto per accedere ai tre seggi del centro storico. Sul posto, comunque, stanno già lavorando i tecnici per riparare il guasto. (ANSA).