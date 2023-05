Studentesse in gara a Genova con 'hackher' contro gender gap

Si svolgerà a Genova il 18 maggio una iniziativa per "abbattere il divario professionale di genere nel settore hightech e avvicinare il genere femminile al mondo Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)".

Coinvolgerà oltre 100 studentesse in una giornata di lavori al fianco di donne con ruoli apicali in aziende internazionali. Il progetto, in programma all'Acquario, è patrocinato dal Parlamento Europeo, dal Comune di Genova, Rai per la sostenibilità, Rai Liguria e Rai radio 3 scienza, oltre che da UniGE.

Si chiama "hackher" ed è presentata come la "più importante rassegna italiana dedicata alla gender equality". Nasce per eliminare i retaggi culturali che condizionano l'accesso delle donne al mondo It. Ideata da Scilla Signa, fondatrice di Bridge the Gap, coinvolgerà le studentesse delle scuole superiori divise in squadre guidate da una coach che si sfideranno con l'obiettivo di sviluppare un'Applicazione. Nel pomeriggio, otto manager in aziende di calibro internazionale discuteranno dei problemi legati al tema del divario di genere nella partecipazione al mercato del lavoro, linguaggio inclusivo, divario retributivo di genere e glass ceiling inteso come la difficoltà delle donne nel raggiungere posizioni di vertice. "Il digitale non è un fine ma un mezzo per raggiungere una migliore qualità di vita. La nostra amministrazione sta puntando molto sulle professioni legate al mondo It - ha commentato il sindaco di Genova Marco Bucci -.

Dobbiamo promuovere la meritocrazia per garantire pari opportunità a tutti i professionisti".

Secondo il "Gender Gap Report 2022" del World Economic Forum l'Italia si conferma al 63° posto per differenze di genere in partecipazione economica e opportunità, livello di istruzione, salute e sopravvivenza ed empowerment politico. "Nel settore ICT e nell'ingegneria il divario di genere è ancora più evidente: la percentuale globale di donne laureate in tecnologie dell'informazione e della comunicazione si mantiene nettamente inferiore ai laureati uomini" ha dichiarato Scilla Signa.

