La grandine ricopre di bianco la val Nervia

(ANSA) - ROCCHETTA NERVINA, 13 MAG - Una forte grandinata ha interessato, nel tardo pomeriggio, l'alta val Nervia, in particolare l'abitato di Rocchetta Nervina (Imperia). Il sindaco Claudio Basso sta effettuando un sopralluogo per verificare che non ci siano stati danni. Un manto bianco ha rivestito diverse località dell'entroterra, mentre un breve acquazzone ha colpito Ventimiglia. Diversi i temporali hanno interessato la costa ligure di Ponente e le immediate alture, interessate ormai da tempo dalla siccità. (ANSA).