Genoa, a Frosinone rossoblù sconfitti 3-2 ma è festa per tutti

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Ultima trasferta amara per il Grifone che a Frosinone si porta in vantaggio con Badelj, ma rimane in dieci per l'espulsione di Bani, arbitro richiamato dal Var, al 26' e cade alla fine 3-2 sfiorando comunque il pareggio.

Sconfitta indolore che non cambia il risultato finale della stagione con le due squadre che festeggiano entrambe la promozione in serie A con il Frosinone che chiude la stagione al primo posto e il Genoa al secondo.

Tutto esaurito allo Stirpe per la sfida tra le due dominatrici del campionato con oltre 700 tifosi rossoblù ad occupare il settore ospiti. Gilardino come anticipato schiera in parte chi ha giocato meno rivoluzionando soprattutto l'attacco e passa in vantaggio con Badelj al 14'. Dieci minuti dopo un intervento di Bani non sanzionato dall'arbitro viene però segnalato dal Var che richiama il direttore al monitor: cartellino rosso per il difensore del Genoa. In dieci la squadra di Gilardino subisce prima il pareggio di Mazzitelli e poi la rimonta con Boloca.

Nella ripresa i padroni di casa dilagano con Borrelli ma nel finale Gudmundsson rende meno amara la sconfitta accorciando per il 3-2 segnando peraltro il decimo gol stagionale.

Venerdì prossimo l'ultima gara della stagione con il Ferraris già esaurito per la sfida con il Bari che non avrà impatto sulla classifica ma sarà l'occasione per i tifosi per festeggiare ancora la squadra. (ANSA).