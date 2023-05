Cambio al vertice di La Spezia Container Terminal

Cambio al vertice al La Spezia Container Terminal. Con una "comunicazione organizzativa" firmata dalla presidente di Contship Italia Cecilia Eckelmann Battistello è stato annunciato il nome del nuovo amministratore delegato, il francese Matthieu Gasselin, che prenderà il posto di Alfredo Scalisi, attuale Ad. Da alcuni giorni le voci di un cambio erano nell'aria, senza conferme. Gasselin, alla guida di Sogemar e Hannibal, società del Gruppo, adesso sarà il nuovo amministratore delegato "sia di Contship Italia Spa sia di La Spezia Container Terminal Spa, a seguito - come viene riportato nella lettera - di una ristrutturazione organizzativa e operativa del Gruppo Contship Italia Spa, per rendere il Gruppo più razionale e funzionale nella sua propria operatività e il raggiungimento dei relativi scopo sociali». Il terminal spezzino nei prossimi anni ha tra gli obiettivi un ampliamento che consentirà di arrivare fino a 2 milioni di Teu l'anno e a oltre il 50% delle movimentazioni su ferro, per un'operazione da 232 milioni di euro di investimenti privati. L'ampliamento delle banchine avverrà sul Terzo Bacino portuale, con la liberazione di Calata Paita dai container: sulla Calata è prevista la realizzazione del nuovo waterfront e della nuova stazione crocieristica. (ANSA).