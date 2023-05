Auto contro il guardrail, muore un 26enne

Incidente stradale mortale la scorsa notte a Cairo Montenotteairo Montenotte.

Un'auto si è schiantata contro il guardrail causando la morte di un 26enne e il ferimento di altri due giovani. Nell'incidente, avvenuto alle 3,20, non sono coinvolti altri mezzi. La vittima è Elia Rossi: stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata in discoteca. Secondo le testimonianza raccolte dai soccorristori, Rossi era alla guida della sua auto e improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. I due amici non sono rimasti feriti in modo grave.

Lo schianto è avvenuto sulla variante del Vispa dove nel febbraio scorso, non distante da dove è avvenuto lo schianto della scorsa notte, c'era stato un altro incidente in cui rimase ferito gravemente un automobilista. Sul posto sono arrivate due ambulanze, l'automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il personale medico ha provato inutilmente a rianimare Rossi. Il giovane lavorava nel vivaio di famiglia a Cairo.

Quello della scorsa notte è il secondo incidente mortale in pochi giorni in provincia di Savona. Nella notte tra sbato e domenica scorsi in località Caprazoppa, sul rettilineo dell'Aurelia che unisce Finale Ligure a Borgio Verezzi era morto Andrea Mileto, 18 anni: era alla guida di una moto che si è scontrata con un'auto. (ANSA).