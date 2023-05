Asl3, il 48% dei giovani è a rischio dipendenza dai social

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Abuso dei social media, gioco d'azzardo, e sigarette ellettroniche e carenze di sonno: sono queste le criticità nella vita dei giovani secondo il Report scuole 2023 di Asl3 condotto da Patrizia Balbinot, referente e ideatrice del progetto Educazione a corretti stili di vita e Gianni Testino direttore del Centro alcologico. I ragazzi genovesi tra i 12 e i 17 anni coinvolti sono stati 2672. Accanto alle criticità il report rileva anche "la modica, ma confortante, riduzione di consumo di alcol e lo stazionario consumo di cannabis e altre sostanze stupefacenti".

"Il primo dato allarmante riguarda l'uso dei social e il numero di ore di sonno. Il 63.4% li usa per più di 2 ore al giorno. Il 48% lo fa in modo problematico o è già a rischio di dipendenza (4 ore al giorno e oltre)", fanno notare i due specialisti. "Il 36% dorme un numero di ore inferiore al minimo richiesto per una buona salute. Il secondo dato riguarda sigarette elettroniche o altri dispositivi e gioco d'azzardo. Il 10% consuma sigarette elettroniche o derivati con percentuali che variano dal 4% a 12 anni sino al 28% a 16-17 anni. I pericoli che ciò genera sono danni polmonari, infiammazione sistemica e il favorire di altre dipendenze. L'11% gioca d'azzardo (soprattutto on line) con percentuali che variano dal 13% a 12 anni sino al 32% a 16-17 anni e ciò provoca il rischio di guai economici con conseguenti problemi comportamentali", dicono Balbinot e Testino.

"I consumi di alcol sono in lieve riduzione. Permane comunque un problema, con il 48% dei ragazzi di 16-17 anni che lo consuma abitualmente e il 54% di questi nel fine settimana. Il consumo di cannabis è sostanzialmente invariata: è al 20% a 16-17 anni.

Il consumo di altre sostanze è all'8% a 16-17 anni, in lieve riduzione. Ma cresce significativamente l'uso di farmaci non prescritti (antidolorifici, anti-infiammatori e benzodiazepine), dicono gli esperti.

"I dati su alcol, cannabis e sostanze in lieve riduzione o stazionari ci fanno comprendere che il lavoro svolto da Educazione a corretti stili di vita comincia a dare frutti, ma vanno inseriti con ancora maggior forza problematiche più nuove che sono completamente fuori controllo", concludono Balbinot e Testino. (ANSA).