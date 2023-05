Alla 14enne Fregoso il talent show Genvision XX23

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Alice Fregoso, 14 anni, ha vinto il talent show GenvisionXX23, la sfida canora tra studenti delle degli istituti di secondo grado della Liguria. La serata finale si è tenuta al teatro Carlo Felice. Alice, in arte La Fregghy, si è aggiudicata il titolo di Voce Emergente della Liguria. La 14enne genovese, alunna del Liceo Linguistico Deledda di Genova, ha incantato il pubblico con chitarra e voce e le cover di "Happier Than Ever" di Billie Eilish e "Vienna" di Billy Joel. A consegnarle il primo premio, ovvero una vacanza studio offerta da Kaplan per migliorare le competenze linguistiche, è stata la conduttrice della serata Emma Galeotti, content creator tra i volti più popolari di TikTok, insieme a Luigi Pestarino, direttore Marketing di Coop Liguria. «Genvision è stata una bellissima esperienza che non dimenticherò - ha detto Alice dopo la premiazione - Ho condiviso questa serata con bellissime persone, piene di talento. La musica è la mia passione più grande: canto da circa cinque anni e, da altrettanti, suono chitarra elettrica, acustica e pianoforte". La Fregghy, tra le più giovani concorrenti in gara, si è aggiudicata anche il Premio Discografico, consegnatole dall'etichetta discografica Pioggia Rossa Dischi, che le darà l'opportunità di esibirsi al Balena Festival.

Al secondo posto, i Newgen del Liceo Scientifico Arturo Issel di Finale Ligure (SV), gruppo composto da Leonardo Costa, Sofia Lanfranco, Pietro Castellazzi, Giovanni De Cia, Gabriele Quaglia (17, 19, 18, 19 e 15 anni), vincitori anche del Premio Band, che darà loro la possibilità di partecipare a una sessione di registrazione in studio. Terza posizione per Ernesto Badino (16 anni), del Liceo Scientifico Cassini di Genova.

I talenti di Genvision XX23 sono stati giudicati dalla giuria tecnica, dalla giuria social e dal pubblico presente in sala e collegato in streaming tramite il televoto. (ANSA).