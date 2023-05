A 90 anni tifa Spezia, va allo stadio per prima volta

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 MAG - A novant'anni entra per la prima volta in uno stadio di calcio dopo centinaia di partite viste alla televisione. La signora Luciana Maggiani, nata il 13 maggio del 1933 alla Spezia, è stata oggi ospite del club ligure accompagnata dal nipote Tiziano Canese. Da sempre tifosa degli aquilotti non aveva mai messo piede all'interno di uno stadio nonostante una passione di lunga data. Oggi ha ricevuto l'invito della famiglia americana Platek in occasione della partita contro il Milan. (ANSA).