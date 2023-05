Spezia si candida a Città Creativa Unesco per il design

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - La Spezia si candida a diventare Città Creativa Unesco per il design. Questa mattina il sindaco della città ligure Pierluigi Peracchini e gli assessori hanno incontrato il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Anna Maria Tripodi per presentare il progetto. Le Città Creative Unesco fanno della creatività "un elemento di sviluppo e resilienza, il titolo è permanente e viene assegnato alle città che dopo aver preso parte ad un processo di selezione risultano vincitrici in uno dei sette cluster creativi previsti: Letteratura, Cinema, Artigianato e Arte Popolare, Media Arts, Gastronomia, Musica, Design" spiegano i promotori.

L'eccellenza per la quale si candida La Spezia è il design in quanto sede ideativa e produttiva dei più importanti brand di yacht e superyacht ed oggi, di fatto, capitale mondiale della nautica spiega il Comune. Il fattore di forza è l' incidenza delle imprese dell'Economia del Mare che generano occupazione in molteplici campi della ricerca, formazione, innovazione ed è l'unica città italiana ad aver un corso di laurea in Design nautico.

Il progetto esposto a Roma è risultato in linea anche con la penultima campagna di 'nation branding' realizzata dal Ministero degli Esteri che individuava nell'ideazione e produzione di superyacht uno dei principali elementi distintivi del brand Italia. Il sindaco spiega che "la nostra città è diventata la capitale mondiale della nautica grazie anche al progetto "Miglio Blu", il distretto dove sono raccolte le realtà produttive.

Lavoriamo per favorire lo sviluppo delle eccellenze e siamo in prima linea nella promozione della ricerca e della formazione universitaria e professionale. Un'eventuale aggiudicazione di questo titolo aiuterebbe a realizzare i progetti che stiamo sviluppando".

E' "un progetto di grande valore - ha sottolineato il sottosegretario Tripodi -. Un sostegno indicativo di una sensibilità nei confronti di tale realtà da parte della Farnesina". (ANSA).