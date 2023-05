Savona, protocollo questura-sindacati per permessi di soggiorno

(ANSA) - SAVONA, 12 MAG - Firmato il protocollo di intesa tra la questura di Savona e le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil per il coordinamento e la semplificazione delle pratiche amministrative per il rilascio dei permessi di soggiorno agli stranieri. La collaborazione fornirà orientamento e assistenza per coloro che si trovano alle prese con le pratiche di soggiorno, permetterà di intervenire in caso di criticità e faciliterà ai cittadini stranieri l'accesso alle informazioni garantendo nel contempo il supporto anche dal punto di vista burocratico, che in molti casi, costituisce una delle maggiori difficoltà.

Le organizzazioni sindacali forniranno supporto nel disbrigo delle pratiche necessarie al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, mantenendo costanti contatti con l'ufficio immigrazione; la Questura fornirà il necessario supporto informativo agli sportelli gestiti dalle organizzazioni sindacali e predisporrà un vademecum con l'indicazione delle procedure necessarie da seguire per ogni tipologia di permesso.

Predisporrà, infine, aperture straordinarie pomeridiane, per facilitare l'accesso all'ufficio immigrazione.

"Una giornata storica - commenta la questora di Savona Alessandra Simone - Nel savonese risiede l'8% della popolazione straniera, l'obiettivo è dare la massima possibilità di integrazione agli immigrati".

In 10 anni si è passati da 6mila a 10mila permessi di soggiorno in provincia, e nell'ultimo periodo con la guerra in Ucraina c'è stato un rilevante incremento delle istanze per permettere la permanenza sul territorio dei profughi ucraini.

