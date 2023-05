Ponzanelli cerca il bis, impresso a Sarzana storico cambiamento

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - "In questi cinque anni abbiamo impresso per Sarzana un cambiamento storico, e i sarzanesi vogliono proseguire questo percorso. Nonostante una pandemia nel pieno della legislatura, abbiamo portato a Sarzana in cinque anni più fondi (oltre 70 milioni) che in tutti gli ultimi decenni, la media annua di cantieri aperti è stata del +700% rispetto al decennio precedente, i turisti stranieri sono raddoppiati come il numero e lo spessore degli eventi culturali, con i record storici di Teatro e Fortezze". Così la sindaca uscente Cristina Ponzanelli che cerca il bis sostenuta dal centrodestra. "Stiamo costruendo una nuova scuola dove prima c'era una scuola insicura, ponti e infrastrutture in un quartiere che era soffocato nel traffico, recuperando Marinella dopo decenni di umiliazioni con l'emblema della Colonia Olivetti che da tempio del degrado diventerà, dopo 40 anni di abbandono, il riferimento turistico del territorio. Abbiamo fatto tanto ma tanto resta ancora da fare, abbiamo vissuto le ultime settimane di campagna elettorale con gioia, sempre sul sorriso sulle labbra e travolti dall'affetto dei sarzanesi, orgogliosi di quello che abbiamo fatto ma con gli occhi rivolti al futuro di una Città che ha scelto di cambiare, e che è ritornata ad avere fiducia e speranza." (ANSA).