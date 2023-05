La Liguria si conferma regina delle Bandiere Blu per il 2023

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - La Liguria si conferma la regina delle Bandiere Blu la cui graduatoria è stata annunciata oggi.

Due le new entry, i comuni di Sori e Laigueglia, che hanno portato a 34 il numero delle località che possono fregiarsi dell'ambito riconoscimento. Al secondo posto distanziata con 22 bandiere si posiziona la Puglia.

Le Bandiere Blu sono assegnate dalla ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca e presente in 81 paesi. Il riconoscimento è assegnato a località marine e lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro.

Dominio confermato anche per quanto riguarda gli approdi Bandiera Blu 2023 con la Liguria che mantiene il primato con ben 16 porti in lista, seconda la Puglia con 14 approdi. (ANSA).