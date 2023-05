Comitati in piazza contro skymetro Valbisagno a Genova

In serata si è svolta a Genova la annunciata manifestazione di protesta contro il progetto comunale skymetro per la Valbisagno. Da giorni sui palazzi lungo il torrente sono esposti decine di striscioni di protesta contro l'opera e oggi centinaia di persone si sono ritrovate in piazza Romagnosi per spiegare le ragioni della loro posizione.

I comitati che non vogliono la costruzione dello skymetro, che dovrebbe costare 400 milioni, sono delusi per il mancato coinvolgimento dei residenti. Vogliono capire quali sono i progetti dettagliati e denunciano il fatto che "il finanziamento del Ministero non ha dietro nessuno studio trasportistico".

Denunciano che non si conoscono i dati sui passeggeri trasportati e gli effetti che potrà avere sulla viabilità.

Secondo i residenti è meglio puntare sul progetto del tram di cui si parla da anni.

Molti sono scettici anche sulle rassicurazioni del Comune riguardo all'impatto sui quartieri, evidenziano gli spazi ristretti per la vicinanza del torrente e chiedono dove saranno realizzate le stazioni.

Tra i manifestanti erano presenti anche molti politici, tra i quali il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini, il capogruppo regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, la consigliera del Pd Cristina Lodi, il consigliere Rossoverde Filippo Bruzzone e diversi consiglieri municipali. (ANSA).