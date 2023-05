Centinaia in piazza a Genova contro spostamento depositi chimici

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Oltre 500 persone, tra politici, comitati, sindacati e semplici cittadini di Genova Sampierdarena si sono presentati davanti all'ingresso di palazzo San Giorgio, sede dell'autorità portuale, per dire no al progetto di spostamento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani da Multedo a ponte Somalia. Quella che è diventata una manifestazione di protesta avrebbe dovuto essere un consiglio municipale monotematico del Centro Ovest. "Ma la segreteria generale del Comune ci ha prima sconsigliato e poi di fatto impedito di svolgerlo, obbligando i dipendenti degli uffici a restare a casa per ragioni di regolamento" ha spiegato, parlando con il megafono, il presidente del municipio Michele Colnaghi.

Al suo fianco Gianfranco Angusti, il presidente dell'associazione Officine Sampierdarenesi, con cui il municipio sta portando avanti il ricorso contro la pratica del dislocamento. "Stanno provando a ostacolare in ogni modo il dissenso ma non ci zittiranno tanto facilmente" ha ribadito Angusti.

Il Tar si pronuncerà il 24 maggio su questa istanza e su una simile presentata dai terminalisti che operano a ponte Somalia.

A Caricamento, srotolati all' ingresso della sede dell'authority, molti striscioni e cartelli di protesta: "Più servizi, meno servitù", "Opzione zero", ma anche "Salvate l'occupazione", come hanno ribadito i sindacati dei portuali e i camalli della Compagnia Unica che temono che il progetto di dislocamento abbia un saldo negativo per i posti di lavoro sul terminal.

In piazza anche molti politici di tutto il fronte progressista, dal Pd al M5s, passando per i rossoverdi e la sinistra radicale. In piazza anche la rete dei comitati genovesi che più tardi sarà in Val Bisagno per un altro presidio, quello contro lo skymetro. Davanti a palazzo San Giorgio, a fianco del console della Compagnia Unica Antonio Benvenuti, l'ex ministro Claudio Burlando che, con la sua chat Vasta, recentemente ha organizzato un convegno incentrato anche sulla questione depositi chimici. (ANSA).