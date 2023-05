Bandiere Blu, la soddisfazione delle new entry Laigueglia e Sori

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Sono i comuni di Laigueglia nella provincia di Savona e Sori in quella di Genova le due nuove Bandiere Blu della Liguria per il 2023. Le due località permettono così alla regione di raggiungere quota 34 Comuni premiati dal simbolico vessillo. Per il Comune del ponente si tratta di un ritorno nella speciale classifica visto che ottenne il riconoscimento già 21 anni fa.

"Grande soddisfazione" fanno sapere dal Comune di Laigueglia per "un prestigioso riconoscimento che ritorna dopo 21 anni, e che evidenzia non solo la qualità e l'attenzione all'ambiente del Comune ma anche l'impegno profuso al suo ottenimento.

Laigueglia è uno dei Borghi più Belli d'Italia, con una delle spiagge più belle d'Europa, e torna a essere una perla del ponente ligure".

Grande festa a Sori per il nuovo traguardo raggiunto proprio nel giorno dell'inaugurazione della mostra per il centenario della nascita dello scultore sorese Ugo Attardi. "Ci stavamo lavorando da quattro anni - spiega soddisfatto il sindaco Mario Reffo - ci siamo allacciati al depuratore, abbiamo raddoppiato la spiaggia, attivato l'attracco per il molo dei traghetti e fornito di bagnini le spiagge libere. Sono contento soprattutto per Sori perché è un riconoscimento che si merita e che ci voleva". A ritirare la Bandiera Blu questa mattina a Roma, in rappresentanza del comune del Golfo Paradiso, c'era l'assessore al Turismo Luca Pittore. (ANSA).