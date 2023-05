Bandiere Blu in Liguria, il record è della provincia di Savona

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Spetta alla provincia di Savona il primato di Bandiere Blu in Liguria. Delle 34 assegnate ben 14 quelle in provincia di Savona alle quali si aggiungono le 8 della provincia di Imperia. Sette le bandiere assegnate nella provincia di Genova e fanalino di coda La Spezia con 5.

Questi nel dettaglio i Comuni premiati. Nell'imperiese: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina. A Savona: Laigueglia, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Varazze.

In provincia di Genova: Sori, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia. A la Spezia Framura, Bonassola, Levanto, Lerici e Ameglia.

Ecco nel dettagli le spiagge premiate.

Imperia: Bordighera - Litorale. Sanremo - Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo. Taggia - Arma di Taggia. Riva Ligure - Centro. Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra, Il Vascello. San Lorenzo al Mare - U'Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele. Imperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Marina. Diano Marina - Diano Marina.

Savona: Laigueglia - Laigueglia. Ceriale - Spiaggia di Ceriale (nord-sud). Borghetto Santo Spirito - Litorale. Loano - Spiaggia di Loano. Pietra Ligure - Ponente. Finale Ligure - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato. Noli - Le Cave/Capo Noli / Zona Vittoria / Zona Anita / Chiariventi.

Spotorno - Lido. Bergeggi - Il Faro, Villaggio del Sole. Savona - Fornaci. Albissola Marina - Lido. Albisola Superiore - Lido.

Celle Ligure - Levante, Ponente. Varazze - Levante Teiro (Bagni Nautilus-Solaro), Ponente Teiro e Arrestra.

Genova: Sori - Spiaggia Centrale di Sori. Camogli - San Fruttuoso, Spiaggia Camogli. Santa Margherita Ligure - Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto. Chiavari - Spiaggia Porto. Lavagna - Lungomare. Sestri Levante - Baia Portobello, Baia delle Favole (nord-sud), Spiaggia Renà, Riva Trigoso. Moneglia - Centrale, La Secca, Levante.

La Spezia: Framura - Fornaci, Spiaggia La Vallà -Apicchi.

Bonassola - Lato Est e lato Ovest. Levanto - Ghiararo, Levante Porto Levanto. Lerici - Eco del Mare, San Giorgio, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella. Ameglia - Fiumaretta.

Sedici, anche in questo caso primato nazionale, gli approdi premiati con la riviera di Ponente a fare la parte del leone.

Sei a testa nell'imperiese e nel savonese, uno solo in provincia di Genova e 3 nello spezzino.

Imperia: Cala del Forte (Ventimiglia), Porto di Bordighera (Bordighera), Portosole (Sanremo), Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare), Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare), Porto turistico di Imperia (Imperia). Savona: Marina di Andora (Andora), Marina di Alassio - Porto Luca Ferrari (Alassio), Marina di Loano (Loano) , Vecchia Darsena Savona (Savona), Cala Cravieu (Celle Ligure) Marina di Varazze (Varazze). A Genova solo la Marina di Chiavari (Chiavari). Mentre a La Spezia i premiati sono: Porticciolo di Porto Venere (Porto Venere), Porto Mirabello (La Spezia) e Porto Lotti (La Spezia) (ANSA).