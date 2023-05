Andora recupera Borgo Castello con progetto da 20 milioni

(ANSA) - SAVONA, 12 MAG - Sono state avviate ufficialmente questo pomeriggio le attività di scavo archeologico, di studio delle rovine e le operazioni che riporteranno alla luce le parti ancora nascoste di Borgo Castello ad Andora (Savona). Si tratta di operazioni affidate dal Comune all'Università di Genova, sotto la direzione dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che rientrano nell'ambito del progetto di recupero e rigenerazione urbana "Remember the past to build the future", finanziato con 20 milioni di euro nell'ambito del Pnrr.

Nel 2026, termine ultimo per terminare i lavori, Borgo Castello offrirà esperienze uniche in Liguria, diventando un ulteriore polo attrattivo sia dal punto turistico che culturale è stato spiegato all'avvio dei lavori. "Il lavoro di pulizia dalle piante infestanti, presenti da decenni, ha portato alla luce un complesso di ruderi di grande bellezza - spiega il presidente e assessore alla cultura della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha simbolicamente avviato gli scavi - che permettono di comprendere quale fosse l'ampiezza e la struttura di questo affascinante borgo. L'obiettivo è quello di farlo rinascere, ripopolarlo e rivitalizzarlo attraverso la rigenerazione dei ruderi esistenti e il recupero del patrimonio archeologico, botanico, delle tradizioni liguri, degli antichi mestieri, anche grazie all'utilizzo della realtà virtuale aumentata che sarà in forma itinerante".

La realtà aumentata dinamica permetterà ai visitatori di scegliere fra l' esperienza tangibile del borgo (culturale, agricola, storica) e quella "virtuale" in cui gli scenari reali si animeranno di figure e attività del passato semplicemente indossando un paio di visori anche mentre si passeggia per il borgo. "Siamo consci della straordinaria possibilità conquistata - commenta il sindaco Mauro Demichelis - e confermiamo tutto il nostro impegno per dare alla Liguria un polo di attrazione turistica unico con indubbie ricadute economiche e occupazionali". (ANSA).