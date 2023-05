Altro pedone ucciso a Genova, seconda tragedia in pochi giorni

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Dopo la tragedia di mercoledì, quando un tir ha investito e ucciso una donna di 50 anni in città, un altro pedone è morto a Genova a seguito di un investimento, questa volta da parte di un'autovettura. Non ce l'ha fatta l'uomo di 73 anni investito lunedì mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali in corso Andrea Podestà, nel quartiere Carignano. Si chiamava Giovanni Balbi, era nativo di Ronco Scrivia (Genova), ma risiedeva nel capoluogo ligure.

Era stato soccorso dal personale medico del 118 ed era stato trasportato in condizioni critiche all' ospedale San Martino, dove è morto oggi. Sul posto erano intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, diretti dal commissario Stefano Biggio, per i rilievi e le indagini. Secondo quanto ricostruito l'automobilista, un anziano di 78 anni ora indagato per omicidio stradale, sarebbe stato rimasto abbagliato dal sole e non avrebbe visto il pedone.

Mercoledì, un tir in via Cornigliano, strada vietata al transito ai mezzi pesanti, ha travolto e ucciso Maria Mercedes Moran Huayamave, 50 anni. La donna stava attraversando sulle strisce insieme al marito. Quest'ultimo si è salvato e ha riportando una frattura a una gamba. (ANSA).