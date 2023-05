A Imperia-Spezia-Savona 1.366 nuove imprese ma saldo è negativo

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Sono 434 le nuove imprese nella provincia di Imperia, 389 in quella della Spezia e 543 nel savonese: in tutto 1.366 aperture nel primo trimestre del 2023, registrate alla Camera di commercio Riviere di Liguria. Ma aumentano le chiusure (1.628) e il saldo è negativo: 262 cessazioni in più rispetto alle aperture.

Peggiore, in tutti e tre i casi, sia del Nord Ovest (-0,32%) sia della media nazionale (-0,12). Dati negativi, ma che sono in linea con il trend ante-Covid. "Nel confronto dei dati tra l'attuale trimestre e quelli degli ultimi due anni è infatti necessario tener conto dell'andamento anomalo determinato dallo shock impresso dalla pandemia, che ha determinato un brusco stop nel 2020 ed un rimbalzo nel 2021 e 2022" sottolinea una nota della Camera di commercio Riviere di Liguria che evidenzia come da sempre le cancellazioni si concentrano nei primi mesi dell'anno.

I dati: 514 cessazioni nella provincia di Imperia, con una differenza in negativo fra aperture e chiusure di 80 unità: -0,32%. Tra i settori a chiudere in rosso il commercio all'ingrosso e al dettaglio (-66 unità, -1,21%) e agricoltura, silvicoltura e pesca (-37 unità, - 1%), mentre hanno dato un contributo positivo le costruzioni.

Per quanto riguarda Savona a fronte delle 543 aperture, 670 imprese hanno chiuso: 127 in più delle nuove nate. Il risultato è in linea con gli anni precedenti al 2020, ma a differenza di Imperia, a Savona il rimbalzo del 2021 e 2022 aveva comunque lasciato il saldo negativo. Nella provincia della Spezia le chiusure sono state 444: il saldo è quindi -55, pari allo 0,27%.

