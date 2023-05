Semplici, dobbiamo giocarcela fino i fondo

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 MAG - "Possiamo e dobbiamo giocarcela fino in fondo. Ci siamo ritrovati la mattina successiva la partita contro la Cremonese per metabolizzare la sconfitta e non passare una settimana a rimuginare. Ora non abbiamo più nulla da perdere e spero che questo ci aiuti a portare a casa il risultato sin da sabato". Sono le parole con cui Leonardo Semplici sprona lo Spezia a cercare una salvezza che si è fatta ora davvero complicata. Il quartultimo posto del Verona dista 3 punti, ma lo scontro diretto contro il Lecce, previsto tra due settimane, non esclude di poter raggiungere i salentini oggi a 4 punti. Sabato intanto c'è il Milan, reduce dall'andata di semifinale Champions, con cui provare a portare a casa punti che sarebbero fondamentali.

"Mancano poche partite, ma nella squadra c'è grande unità e la voglia di non darsi per vinti fino alla fine - dice Semplici -.

Li ho visto bene in settimana, consci del fatto che affrontiamo una squadra che sta giocando la semifinale di Champions League.

In qualsiasi modo, dobbiamo riuscire a fare risultato".

Rientra Zurkowski, sebbene non al cento per cento, mentre Nzola è totalmente recuperato. "Valutiamo se farlo giocare assieme a Shomurodov, sono due attaccante che si potrebbero completare.

Vediamo se ci sarà questa possibilità. In preparazione alla gara ho detto di non pensare all'importanza della gara ma solo a fare il proprio compito. Cancellare la pressione".

In Italia c'è il presidente americano Philip Platek, che ha incontrato la squadra e stabilito un premio salvezza. "La società sta facendo di tutto per farci stare sereni - conclude Semplici -. C'è il premio salvezza, ma noi non giochiamo per quello. Ci sono ragazzi responsabili, che sanno cosa perderebbero dal punto di vista sportivo in caso di retrocessione". (ANSA).